Рублёв — в 3-м круге «РГ»! А кто-то из россиянок уже точно будет во второй неделе турнира

Во второй партии Крейчикова оказалась более собранной и убедительной, однако длительное отсутствие игровой практики всё же сказалось на игре чешской спортсменки. Особенно если учитывать, как активно Кудерметова играла по ходу этого грунтового сезона и в паре, и в одиночке. По делу Вероника забрала и второй сет — 6:3 — а вместе с ним и игру. Для неё это 30-я победа над топ-20 в карьере и выход в третий круг на Александрову.