Шнайдер вышла в третий в сезоне финал турнира WTA в парном разряде

Шнайдер занимает 10-е место в парном мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA (в двух финалах, оба в этом сезоне) и серебро Олимпиады в Париже с Миррой Андреевой. У Данилиной, которая родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию, девять титулов WTA и девятое место в рейтинге. На недавнем «Ролан Гаррос» она дошла до финала вместе с сербкой Александрой Крунич.