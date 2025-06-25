«Ничего не мог сделать». Фриц выбрал самого сложного соперника между Синнером и Алькарасом

«Я бы сказал, что Карлос — самый сложный соперник для меня, но должен добавить оговорку, что когда мы играли в прошлом году на Кубке Лэйвера, я столкнулся с его более сложной версией, в которой кажется, что ты ничего не можешь сделать. Хотя очевидно, что Синнер несколько раз побеждал меня довольно убедительно, по крайней мере, в тех матчах чувствовал, что могу играть в теннис. На Кубке Лэйвера с Карлосом чувствовал, что в 80−90% матча я ничего не мог сделать», — приводит слова Фрица The Guardian.