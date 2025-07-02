Мэдисон Киз обыграла Ольгу Данилович во втором круге Уимблдона-2025

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Киз три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Данилович два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.