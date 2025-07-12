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«Лучшая версия Джоковича играла с Новаком». Макинрой — о Синнере в полуфинале Уимблдона

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой с восхищением высказался об игре итальянца Янника Синнера в полуфинале с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем (6:3, 6:3, 6:4).

Источник: Чемпионат.com

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой с восхищением высказался об игре итальянца Янника Синнера в полуфинале с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем (6:3, 6:3, 6:4).

"Никогда не видел, чтобы Синнер так эффективно двигался и покрывал корт. Не только на задней линии, но и в корте. Он мог выходить вперёд и делать небольшие свечки. Для Синнера это нетипично. Он, должно быть, чувствует себя очень хорошо.

Мы смотрели, как лучшая версия Джоковича играла против Новака. Синнер делал то же самое, что и Новак, когда попал в пантеон тенниса", — приводит слова Макинроя TNT Sports.