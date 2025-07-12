«Лучшая версия Джоковича играла с Новаком». Макинрой — о Синнере в полуфинале Уимблдона

"Никогда не видел, чтобы Синнер так эффективно двигался и покрывал корт. Не только на задней линии, но и в корте. Он мог выходить вперёд и делать небольшие свечки. Для Синнера это нетипично. Он, должно быть, чувствует себя очень хорошо.