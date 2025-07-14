29-летняя Дарья Лодикова впервые вышла в основную сетку турнира WTA

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Лодикова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Яничевич ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.