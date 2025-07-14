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29-летняя Дарья Лодикова впервые вышла в основную сетку турнира WTA

29-летняя российская теннисистка Дарья Лодикова (415-я в рейтинге) впервые вышла в основную сетку турнира категории WTA.

Источник: Чемпионат.com

29-летняя российская теннисистка Дарья Лодикова (415-я в рейтинге) впервые вышла в основную сетку турнира категории WTA. На турнире WTA-250 в Яссах (Румыния) Лодикова в финале квалификации обыграла 265-ю ракетку мира Селину Яничиевич из Франции со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Лодикова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Яничевич ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Соперница Дарьи Лодиковой в первом круге основной сетки соревнований в Яссах определится позднее.