Хуан Мануэль Серундоло о камбэке в матче с Руудом: «При счете 2:3 я почувствовал уверенность и стал играть с большей самоотдачей»

"Это было довольно тяжело. Он действовал гораздо агрессивнее меня и легко меня переигрывал. Думаю, я удержался ментально, не отпустил матч, и при счете 0:3 начал подавать — ветер в тот момент был уже на моей стороне. Благодаря этому и его ошибкам счет стал 1:3.