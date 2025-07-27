Калинская проиграла третий подряд финал. Но зато Анна возвращается в зону посева на ТБШ

Решающий матч Калинская — Фернандес должен был начаться после парного мужского финала, но там при счёте 6:3, 2:0 поединок прервался из-за дождя. Пауза затянулась, уже подходило время начала женской одиночки, и тогда организаторы приняли нестандартное решение — перенесли парную концовку на другой корт, а финал у девушек начался почти вовремя. Теннисистки сразу же включились в борьбу, взяли по одному своему гейму — 1:1, после чего Анна вцепилась в подачу соперницу, заработала два брейк-пойнта, но свои шансы не использовала — 1:2. Более того, у россиянки неожиданно возникли проблемы со здоровьем — Анна то и дело в паузах между розыгрышами приседала. Возможно, её беспокоили боли в ноге. С этого момента геймы стала забирать только канадка, которая за 30 минут взяла стартовую партию — 6:1.