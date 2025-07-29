Иванишевич жестко ответил Муратоглу за критику: «Будет очень интересно увидеть его»

— Я поговорю с ним об этом, когда увижу. Это точно, так делать не стоит. Если у него есть проблемы со мной, он должен позвонить мне и сказать, что он думает. Я скажу, что я думаю. Я не буду ходить и обсуждать, что думаю о нем. Лучше я не буду говорить, что о нем думаю. Так что я пока буду молчать. Возможно, сделаю это в следующий раз. Если я поеду в Торонто или Цинциннати, мне будет очень интересно увидеть Муратоглу. Скажем так, поговорить с ним, обсудить пару вещей. Но я знаю, почему он так поступил. Тем не менее у меня никогда не было проблем ни с одним тренером. Тренеры должны поддерживать друг друга. А не обсуждать других тренеров в интернете, — заявил Иванишевич в интервью First and Red.