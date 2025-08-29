«Она — лучшая напарница, с кем я играла, кроме Серены. У нас одинаковый стиль. Я просто чуть крупнее», — сказала Винус в интервью на корте.
За выход в ⅛ финала Уильямс и Фернандес сыграют с Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.
Она вместе с Лейлой Фернандес обыграла шестых сеяных Людмилу Киченок и Эллен Перес — 7:6 (4), 6:3.
«Она — лучшая напарница, с кем я играла, кроме Серены. У нас одинаковый стиль. Я просто чуть крупнее», — сказала Винус в интервью на корте.
За выход в ⅛ финала Уильямс и Фернандес сыграют с Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.