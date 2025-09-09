Калинская: семья — прекрасно, но это не всё, что мне нужно в жизни

— Для женщины семья. Но мне важно состояться как личность тоже. Для меня уверенность и внутреннее спокойствие от того, что я делаю, чем я занимаюсь. Семья — это прекрасно, но это не всё, что мне нужно в жизни, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.