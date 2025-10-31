Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская снялась с четвертьфинального матча теннисного турнира в Гонконге

Россиянка не смогла доиграть встречу против Виктории Мбоко из Канады.

Источник: Reuters

ГОНКОНГ, 31 октября. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская не смогла завершить четвертьфинальный матч против представительницы Канады Виктории Мбоко на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Калинская отказалась от продолжения борьбы при счете 1:6, 1:3.

Калинской 26 лет, она занимает 35-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Мбоко 19 лет, она располагается на 21-й позиции мирового рейтинга. В ее активе одна победа на турнире WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции (2025).

Турнир в Гонконге относится к категории WTA 250, призовой фонд составляет $275 тыс. Соревнование завершится 2 ноября. В прошлом году победу одержала россиянка Диана Шнайдер. Также из россиянок турнир выигрывала Анастасия Павлюченкова (2017).

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше