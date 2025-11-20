Медведев после Питера летит в Индию, Мирра — в Макао. Где ловить теннисных звезд в межсезонье?

Схема проведения похожа на Итоговый турнир: теннисистов разбивают на две группы, из которых в полуфинал выходят по двое сильнейших. А вот формат самих матчей не самый обычный. Встречи состоят из четырех четвертей, каждая из которых длится восемь минут. По истечении этого времени лидеру четверти нужно заработать одно очко, а проигрывающему — догнать и обогнать на очко соперника. Три выигранные четверти — победа в матче. При счете 2:2 проводится дополнительный период, в котором нужно взять два очка подряд. У матчей есть еще несколько нетипичных правил: «бонусные карточки», отсутствие вторых подач, разрешенный шум фанатов во время розыгрыша, интервью игроков во время перерывов.