Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
В воскресенье в полуфинальном матче Рублев (16-я ракетка мира) уступил норвежцу Касперу Рууду (12) со счетом 17:9, 11:15, 17:7, 11:17, 0:2.
Ранее россиянин выиграл все три матча на групповом этапе. В финальном матче турнира Рууд встретится с австралийцем Алексом де Минауром (7).
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.