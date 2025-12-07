Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне

Узнать больше по теме

Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.