Свитолина выиграла титул на харде впервые с 2021-го

Для украинки это 19-й титул в карьере и первый — с апреля прошлого года. На харде Свитолина не выигрывала трофеи с августа 2021-го.
Семь последних титулов она взяла на турнирах этой категории.
Элина Свитолина стала чемпионкой WTA 250 в Окленде. В финале она победила 57-ю ракетку мира Ван Синьюй со счетом 6:3, 7:6 (6).
