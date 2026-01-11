Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свитолина выиграла титул на харде впервые с 2021-го

Элина Свитолина стала чемпионкой WTA 250 в Окленде. В финале она победила 57-ю ракетку мира Ван Синьюй со счетом 6:3, 7:6 (6).

Источник: Спортс"

Для украинки это 19-й титул в карьере и первый — с апреля прошлого года. На харде Свитолина не выигрывала трофеи с августа 2021-го.

Семь последних титулов она взяла на турнирах этой категории.