Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA

Соотечественница Андреевой Анна Калинская также сохранила 18-ю позицию. Во втором круге турнира в ОАЭ она потерпела поражение от американки Кори Гауфф. Екатерина Александрова опустилась на четыре строчки — с 25-й на 29-ю. В Дубае она дошла до второго раунда, где уступила польке Магде Линетт.