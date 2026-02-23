Рейтинг ATP. Рублев опустился на 18-ю строчку, Меньшик обновил личный рекорд

Якуб Меньшик выбил Янника Синнера, дошел до полуфинала и впервые занял 13-е место.
PIF ATP Rankings.
Положение на 23 февраля 2026.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Карлос Алькарас (Испания).
13550.
2 (2).
Янник Синнер (Италия).
10400.
3 (3).
Новак Джокович (Сербия).
5280.
4 (4).
Александр Зверев (Германия).
4555.
5 (5).
Лоренцо Музетти (Италия).
4405.
6 (6).
Алекс де Минаур (Австралия).
4250.
7 (8).
Тэйлор Фриц (США).
4220.
8 (7).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
4080.
9 (9).
Бен Шелтон (США).
4050.
10 (10).
Александр Бублик (Казахстан).
3405.
11 (11).
Даниил Медведев (Россия).
2960.
13 (16).
Якуб Меньшик (Чехия).
2595.
15 (12).
Джек Дрэйпер (Великобритания).
2460.
16 (17).
Карен Хачанов (Россия).
2450.
18 (14).
Андрей Рублев (Россия).
2210.
33 (51).
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
1470.
34 (40).
Артур Фис (Франция).
1904.
40 (50).
Себастьян Корда (США).
1220.
42 (68).
Алехандро Табило (Чили).
1113.
52 (32).
Себастьян Баес (Аргентина).
1005.
65 (87).
Вит Копршива (Чехия).
848.
66 (91).
Игнасио Бусе (Перу).
848.
78 (52).
Александр Мюллер (Франция).
715.