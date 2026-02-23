Вашингтон
Рейтинг ATP. Рублев опустился на 18-ю строчку, Меньшик обновил личный рекорд

Андрей Рублев не защитил титул в Дохе и опустился на четыре позиции, Карен Хачанов поднялся на 16-ю строчку.

Источник: Спортс"

Якуб Меньшик выбил Янника Синнера, дошел до полуфинала и впервые занял 13-е место.

PIF ATP Rankings.

Положение на 23 февраля 2026.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

13550.

2 (2).

Янник Синнер (Италия).

10400.

3 (3).

5280.

4 (4).

4555.

5 (5).

Лоренцо Музетти (Италия).

4405.

6 (6).

Алекс де Минаур (Австралия).

4250.

7 (8).

Тэйлор Фриц (США).

4220.

8 (7).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

4080.

9 (9).

Бен Шелтон (США).

4050.

10 (10).

Александр Бублик (Казахстан).

3405.

11 (11).

2960.

13 (16).

Якуб Меньшик (Чехия).

2595.

15 (12).

Джек Дрэйпер (Великобритания).

2460.

16 (17).

Карен Хачанов (Россия).

2450.

18 (14).

2210.

33 (51).

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

1470.

34 (40).

Артур Фис (Франция).

1904.

40 (50).

Себастьян Корда (США).

1220.

42 (68).

Алехандро Табило (Чили).

1113.

52 (32).

Себастьян Баес (Аргентина).

1005.

65 (87).

Вит Копршива (Чехия).

848.

66 (91).

Игнасио Бусе (Перу).

848.

78 (52).

Александр Мюллер (Франция).

715.

