Медведев, Рублев и Хачанов вылетели в Стамбул спецрейсом из Омана

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул. Об этом сообщила мама Рублева Марина Марьенко.

Источник: Спортс"

Все трое должны выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.

«Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали», — приводит слова Марьенко РИА Новости.

