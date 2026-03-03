Медведев, Рублев и Хачанов вылетели в Стамбул спецрейсом из Омана

Все трое должны выступить на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.
«Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали», — приводит слова Марьенко РИА Новости.
