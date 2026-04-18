Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев вышел в финал теннисного турнира в Барселоне

МАДРИД, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл серба Хамада Меджедовича в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне.

Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рублева (5-й номер посева). Меджедович выступал на турнире без номера посева. В финале россиянин сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом (9-й номер посева) и испанцем Рафаэлем Ходаром (без номера посева).

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Меджедовичу 22 года, в рейтинге ATP он располагается на 88-й позиции. На счету серба нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более €2,9 млн. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне. Из россиян на нем побеждал только Марат Сафин (2000).

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше