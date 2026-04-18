Рублев вышел в финал теннисного турнира в Барселоне

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рублева (5-й номер посева). Меджедович выступал на турнире без номера посева. В финале россиянин сыграет с победителем матча между французом Артюром Фисом (9-й номер посева) и испанцем Рафаэлем Ходаром (без номера посева).
Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Меджедовичу 22 года, в рейтинге ATP он располагается на 88-й позиции. На счету серба нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.
Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более €2,9 млн. Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне. Из россиян на нем побеждал только Марат Сафин (2000).