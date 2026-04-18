Андреева не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте, проиграв Рыбакиной

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (Германия).
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Рыбакиной (1-й номер посева). Андреева была посеяна на турнире под 6-м номером. В финале Рыбакина сыграет против Каролины Муховой из Чехии (7).
Андреевой 18 лет, она занимает 9-е место в рейтинге WTA. На ее счету 5 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Рыбакиной 26 лет, она является второй ракеткой мира. В ее активе 12 титулов WTA в одиночном разряде. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема: на Уимблдоне (2022) и на Australian Open (2026). До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.
Турнир в Штутгарте относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко, победившая в прошлогоднем финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.