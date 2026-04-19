Рыбакина — о победе над Андреевой на турнире в Штутгарте: «Довольна своим выступлением»

«В первом сете мы играли довольно ровно. У меня были возможности выйти вперед, но я ими не воспользовалась. Однако я рада, что в важные моменты сработала моя подача, и я сохраняла агрессивный стиль. Во втором сете, ведя в счете, я чувствовала себя свободнее, могла чаще идти вперед и играть еще агрессивнее. В целом я довольна своим выступлением. Это был действительно очень стабильный матч», — сказала Рыбакина в интервью на корте.