Рыбакина — о победе над Андреевой на турнире в Штутгарте: «Довольна своим выступлением»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале турнира в Штутгарте.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Рыбакиной.
Андреева не справилась с Рыбакиной в Штутгарте. Но старт грунтового сезона у Мирры отличный.
«В первом сете мы играли довольно ровно. У меня были возможности выйти вперед, но я ими не воспользовалась. Однако я рада, что в важные моменты сработала моя подача, и я сохраняла агрессивный стиль. Во втором сете, ведя в счете, я чувствовала себя свободнее, могла чаще идти вперед и играть еще агрессивнее. В целом я довольна своим выступлением. Это был действительно очень стабильный матч», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
В финале турнира Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая в полуфинале выбила украинку Элину Свитолину.
