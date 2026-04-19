Елена Рыбакина во второй раз стала чемпионкой грунтового турнира в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина выиграла грунтовый турнир WTA 500 в немецком Штутгарте, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, была посеяна под первым номером. В финале она встретилась с чешкой Каролиной Муховой — 12-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время казахстанка выполнила три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

26-летняя Рыбакина выиграла 13-й одиночный титул на уровне WTA. В нынешнем сезоне она ранее победила на Australian Open — хардовом турнире Большого шлема.

Соревнования в Штутгарте Рыбакина уже выигрывала в 2024 году. В прошлом сезоне спортсменка пропустила этот турнир, поэтому новая победа принесет ей дополнительные рейтинговые очки.

Казахстанка сохранит второе место в мировом рейтинге. Лидером останется белоруска Арина Соболенко.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше