Американский теннисист Бен Шелтон выиграл чемпионский титул на турнире АТР-500 в Мюнхене.
В финале турнира Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 6:2, 7:5.
Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут.
Титул в Мюнхене стал для Шелтона пятым в рамках одиночных разрядов турниров АТР и вторым в сезоне-2026.