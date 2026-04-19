«Пыталась остановить тебя»: соперница Рыбакиной высказалась о проигранном финале турнира в Штутгарте

12-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала поражение казахстанке Елене Рыбакиной в финале турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передает NUR.KZ.

В матче за титул турнира в Германии Рыбакина победила Мухову с итоговым счетом 7:5, 6:1. После поражения в финале чешская теннисистка находясь на корте высказалась о противостоянии с казахстанкой.

«Я хочу поздравить Елену. Ты сыграла очень хорошо, поздравляю тебя и твою команду! Я пыталась остановить тебя, но ты так сильно хотела этот Porsche во второй раз! Так что мне действительно пришлось непросто. Поздравляю тебя. Также я хочу поблагодарить и свою команду, мы хорошо провели эту неделю. С вами здесь я чувствовала себя как дома. Также большое спасибо всем зрителям, кто приходил сюда и поддерживал нас с первого и до последнего раунда. Это была невероятная неделя», — заявила Мухова.

Напомним, соревнования в Штутгарте Рыбакина уже выигрывала в 2024 году. В прошлом сезоне спортсменка пропустила этот турнир, поэтому новая победа принесет ей дополнительные рейтинговые очки.