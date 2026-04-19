«Пыталась остановить тебя»: соперница Рыбакиной высказалась о проигранном финале турнира в Штутгарте

«Я хочу поздравить Елену. Ты сыграла очень хорошо, поздравляю тебя и твою команду! Я пыталась остановить тебя, но ты так сильно хотела этот Porsche во второй раз! Так что мне действительно пришлось непросто. Поздравляю тебя. Также я хочу поблагодарить и свою команду, мы хорошо провели эту неделю. С вами здесь я чувствовала себя как дома. Также большое спасибо всем зрителям, кто приходил сюда и поддерживал нас с первого и до последнего раунда. Это была невероятная неделя», — заявила Мухова.