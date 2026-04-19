Рыбакина выиграла второй «Порше» за два года общей стоимостью более 20 миллионов рублей

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла второй автомобиль «Порше» а последние два года.

Источник: Reuters

В воскресенье казахстанская теннисистка одержала победу на турнире категории WTA 500 в Штутгарте, обыграв в финале чешку Каролину Мухову (7:5, 6:1), за что получила в подарок от организаторов Porcshe 911 Carrera S лимонного цвета. Такую модель сейчас можно приобрести примерно за стоимость в районе 150 тысяч долларов (в районе 11,5 миллионов рублей по текущему курсу).

В 2024-м Рыбакина также стала чемпионкой Штутгарта, за что получила Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Цена такого авто составляет от 118 до 130 тысяч долларов (около 9−10 миллионов рублей по текущему курсу).