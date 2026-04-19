Российская теннисистка выиграла парный турнир в Штутгарте

Теннисистки Самсонова и Меличар-Мартинес выиграли парный турнир в Штутгарте.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар-Мартинес стали победительницами парного турнира в Штутгарте, общий призовой фонд которого превышает более 1 миллиона евро.

В финальном матче Самсонова и Меличар-Мартинес обыграли представительницу Латвии Елену Остапенко и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:1, 6:1. Спортсменки провели на корте 51 минуту.

Самсоновой 27 лет. Она выиграла четвертый титул в парном разряде в карьере и первый в сезоне. Для 32-летней Меличар этот трофей в парах стал 19-м в карьере.