Носкова — третья после Серены и Винус чемпионка «Уимблдона», отыгравшая матчбол по ходу турнира

Носковой на старте турнира был 21 год и 224 дня. Моложе первый «Шлем» на «Уимблдоне» выигрывали только Мария Шарапова (17 лет и 63 дня), Винус Уильямс (20 лет и 9 дней) и Петра Квитова (21 год и 104 дня).