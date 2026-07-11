Носкова — третья после Серены и Винус чемпионка «Уимблдона», отыгравшая матчбол по ходу турнира

Носковой на старте турнира был 21 год и 224 дня. Моложе первый «Шлем» на «Уимблдоне» выигрывали только Мария Шарапова (17 лет и 63 дня), Винус Уильямс (20 лет и 9 дней) и Петра Квитова (21 год и 104 дня).
Также Носкова стала третьей чемпионкой «Уимблдона» в Открытой эре, отыгравшей матчбол по ходу турнира — после Винус (2005) и Серены Уильямс (2009).
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