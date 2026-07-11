Мухова о камбэке во втором сете матча с Носковой: «Сказала себе, что не хочу проигрывать 2:6, 2:6»

— О чем я думала? Просто хотела бороться за каждое очко. Этот турнир очень много для меня значит, и я сказала себе, что не хочу проигрывать 2:6, 2:6. Я решила сделать все возможное, чтобы взять ее подачу, удержать свою и продолжать верить, что могу перевернуть матч.