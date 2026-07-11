Мухова о камбэке во втором сете матча с Носковой: «Сказала себе, что не хочу проигрывать 2:6, 2:6»

Во втором сете девятая ракетка мира уступала 2:5, но отыграла пять матчболов и перевела встречу в решающий сет.
— Очень тяжелое поражение. Я очень разочарована. Но если смотреть шире, то выход в финал — это результат, на который я бы с удовольствием согласилась еще до начала турнира. Я провела отличные две недели. Думаю, со временем я смогу по-настоящему оценить то, чего добилась за этот период.
— Во втором сете вы отыграли несколько матчболов, трибуны буквально гнали вас вперед. Что тогда происходило у вас в голове?
— О чем я думала? Просто хотела бороться за каждое очко. Этот турнир очень много для меня значит, и я сказала себе, что не хочу проигрывать 2:6, 2:6. Я решила сделать все возможное, чтобы взять ее подачу, удержать свою и продолжать верить, что могу перевернуть матч.
— Сегодня было довольно ветрено. Насколько ветер повлиял на вашу игру?
— Конечно, ветер влияет. Особенно на подачу. Да и если играешь более медленные мячи, это тоже сказывается. Так что да, условия были непростыми.
— Насколько сложно играть против такой теннисистки, как Линда, которая умеет выигрывать самыми разными способами?
— Она очень непредсказуемая. Сегодня она великолепно подавала. Я практически не могла понять, куда она направит следующую подачу, и это очень усложняло задачу.
Она играла очень смело, постоянно шла на риск, и сегодня это полностью себя оправдало. Кроме того, она очень спокойный боец. Она сражается за каждое очко, невероятно конкурентоспособна. С ней очень тяжело играть на любом покрытии, — сказала Мухова на пресс-конференции.
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