Мухова о поражении от Носковой: «Камбэк во втором сете отнял у меня очень много сил»

— Да, конечно. Все произошло слишком быстро, я не успела все переосмыслить. Но если говорить об одном моменте, о котором я жалею, то это первый гейм третьего сета. На брейк-пойнте я хотела пробить справа по линии, но сыграла кроссом. Она ответила смэшем. Если бы тогда повела 1:0, начало решающего сета могло сложиться совсем иначе. Но этого не произошло.