Мухова о поражении от Носковой: «Камбэк во втором сете отнял у меня очень много сил»

— Линда очень мощно начала матч, но потом вам удалось вернуться в игру и довести дело до третьего сета. Наверное, этим можно гордиться?
— Да. Думаю, сегодня я начала очень медленно, а Линда, наоборот, сразу вошла в матч. Она отлично подавала, играла очень быстро, а я словно искала свою игру.
Камбэк во втором сете отнял у меня очень много сил. Я отдала все, чтобы переломить ход встречи, и мне это удалось. Как уже говорили, публика невероятно меня поддерживала. Я чувствовала эту поддержку, чувствовала, что во втором сете инициатива перешла ко мне. Эти ощущения были невероятными.
Но, как я уже сказала, на это ушло очень много энергии, и, к сожалению, начало третьего сета словно ускользнуло у меня из рук.
— Самое большое сожаление связано именно со стартом третьего сета? Казалось, именно тогда можно было окончательно переломить ход встречи.
— Да, конечно. Все произошло слишком быстро, я не успела все переосмыслить. Но если говорить об одном моменте, о котором я жалею, то это первый гейм третьего сета. На брейк-пойнте я хотела пробить справа по линии, но сыграла кроссом. Она ответила смэшем. Если бы тогда повела 1:0, начало решающего сета могло сложиться совсем иначе. Но этого не произошло.
— Как в целом оцениваете свою игру сегодня?
— Думаю, это был один из моих худших матчей на этом турнире. В остальных встречах я играла гораздо лучше. Опять же, нужно отдать должное Линде — она сыграла великолепно и очень осложнила мне жизнь.
Во втором сете, когда я сделала брейк, потом еще раз взяла ее подачу, удержала свою и выиграла партию, я почувствовала, что могу изменить ход матча. Несмотря на то что не чувствовала себя на корте идеально, говорила себе: «Просто продолжай перебрасывать мяч через сетку любым способом». Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, — сказала Носкова на пресс-конференции.
Чумовой финал «Уимблдона»! Носкову прокрутило от свободы к тоске и к титулу.
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