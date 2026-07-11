Мухова о причинах поражения от Носковой: «После полуфинала физически было тяжело. Но, наверное, сказались и нервы»

— Если честно, уже не очень хорошо помню, что тогда чувствовала. Но сейчас мне так же грустно и так же тяжело. Наверное, ощущения действительно похожие. Не хочу говорить, что сами матчи были одинаковыми, но оба завершились в трех сетах, и в обоих случаях у меня были шансы склонить чашу весов в свою пользу. К сожалению, я ими не воспользовалась. Поэтому сейчас я, конечно, очень разочарована, — сказала Мухова на пресс-конференции.