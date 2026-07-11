Мухова о причинах поражения от Носковой: «После полуфинала физически было тяжело. Но, наверное, сказались и нервы»

Сегодня она уступила Линде Носковой (2:6, 7:5, 3:6), а на «Ролан Гаррос»-2023 не справилась с Игой Швентек (2:6, 7:5, 4:6).
— Почему, как вам кажется, сегодня не удалось показать свой лучший теннис?
— Думаю, после полуфинала с Коко [Гауфф] было очень тяжело. Физически я это ощущала. После той встречи я была немного более уставшей.
Я старалась об этом не думать и говорила себе, что должна отдать все силы. Но, наверное, сказались и нервы. Я очень, очень хотела победить, и, возможно, именно это немного сковало меня с самого начала матча.
— Сколько времени, как вам кажется, понадобится, чтобы пережить это поражение? На церемонии вы сказали, что вернетесь и еще поборетесь за титул.
— Не знаю. Наверное, несколько дней. Но все равно я играла в финале турнира «Большого шлема». Это огромное достижение, и я бы с радостью согласилась на такой результат еще до начала турнира.
Я чувствую, что моя игра становится лучше, что я прогрессирую. На корте я ощущаю себя хорошо. Завоевать титул на турнире «Большого шлема» — моя мечта и цель. Да, сейчас это болезненная неудача, но одновременно и дополнительная мотивация.
— По эмоциям нынешнее поражение похоже на финал «Ролан Гаррос»-2023?
— Если честно, уже не очень хорошо помню, что тогда чувствовала. Но сейчас мне так же грустно и так же тяжело. Наверное, ощущения действительно похожие. Не хочу говорить, что сами матчи были одинаковыми, но оба завершились в трех сетах, и в обоих случаях у меня были шансы склонить чашу весов в свою пользу. К сожалению, я ими не воспользовалась. Поэтому сейчас я, конечно, очень разочарована, — сказала Мухова на пресс-конференции.
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