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Носкова о пяти проигранных геймах подряд в финале «Уимблдона»: «У меня свело руку, ноги уже не двигались так быстро»

Линда Носкова поделилась эмоциями от победы на «Уимблдоне». В финале она обыграла Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:3.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Во втором сете Носкова вела 5:2, но упустила преимущество и проиграла пять геймов подряд.

— Линда, вы — чемпионка «Уимблдона». Уже осознали, что произошло?

— Нет, пока нет. Прошло всего несколько минут с тех пор, как я покинула корт. Но это точно останется со мной навсегда. Думаю, понадобится несколько дней, чтобы по-настоящему осознать случившееся.

— Во втором сете у вас было несколько чемпионшип-пойнтов, но Каролина их отыграла. Что происходило у вас в голове? Паниковали или сохраняли спокойствие?

— Во втором сете мне было очень тяжело. У меня буквально свело руку, ноги уже не двигались так быстро, как раньше. Но если говорить о последнем матчболе, то, думаю, именно он стал для меня самым важным. Мне кажется, я даже не осознавала, что это матчбол. Я просто продолжала играть, и именно это в итоге принесло мне победу.

— Какие эмоции вы испытали, когда поняли, что выиграли?

— В тот момент я наконец расслабилась. Все напряжение исчезло. Я перестала постоянно думать: выиграю или нет, удержу ли преимущество. Это были непростые минуты, но я очень рада, что смогла завершить матч с первой попытки в третьем сете.

— Насколько важным был первый гейм третьего сета? Вы ведь отыграли брейк-пойнты.

— Думаю, могу смело сказать, что третий сет сложился бы совсем иначе, если бы я тогда проиграла свою подачу. Во втором сете я отдала пять геймов подряд, поэтому было невероятно важно хорошо начать решающую партию. У Каролины были шансы сделать брейк уже в первом гейме, но я рада, что смогла сохранить хладнокровие и играть примерно так же, как в первом сете, — сказала Носкова на пресс-конференции.

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