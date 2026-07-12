Носкова о пяти проигранных геймах подряд в финале «Уимблдона»: «У меня свело руку, ноги уже не двигались так быстро»

— Во втором сете мне было очень тяжело. У меня буквально свело руку, ноги уже не двигались так быстро, как раньше. Но если говорить о последнем матчболе, то, думаю, именно он стал для меня самым важным. Мне кажется, я даже не осознавала, что это матчбол. Я просто продолжала играть, и именно это в итоге принесло мне победу.