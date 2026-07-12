Носкова о мыслях во время туалетного перерыва в финале «Уимблдона»: «Не собираюсь брать маленький кубок. Я заберу большой»

В матче за титул она обыграла Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:3. Во второй партии Носкова вела 5:2, но упустила пять матчболов и игра перешла в решающий сет.
— После второго сета вы ушли в подтрибунное помещение. Как удалось собраться? Что вы говорили себе?
— Я сказала себе, что матч начинается заново. В туалете умылась холодной водой и решила начать все с чистого листа.
Очень помогло и то, что по пути я увидела трофеи. Я посмотрела на них и подумала: «Не собираюсь брать маленький кубок. Я заберу большой». Я была так близко к победе, что поражение стало бы, наверное, самым большим разочарованием в моей жизни.
После этого я снова сосредоточилась. Думаю, ключевым стал первый гейм третьего сета, когда мне удалось удержать свою подачу.
— Один из комментаторов сказал, что вы специально смотрели на трофеи. Это действительно помогло вам переключиться?
— Да. Я смотрела именно на большой кубок и говорила себе: «Я заберу именно его, чего бы это ни стоило. Даже если придется оставить на корте всю душу в третьем сете». Это помогло мне снова полностью сосредоточиться на себе.
— После второго сета трибуны буквально взорвались. Мы заметили, что вы накрывали голову полотенцем. Что это значило?
— Болельщики очень громко поддерживали Каролину, особенно после тех геймов, которые я проигрывала. Мне просто хотелось ненадолго остаться наедине с собой. После одного из проигранных брейков я накрыла голову полотенцем.
Накануне вечером тренер сказал мне: «Если почувствуешь, что нужен момент для себя, просто возьми его. Постарайся ненадолго отключиться от всего происходящего». Не знаю, помогло ли это, но мне точно удалось хотя бы ненадолго отгородиться от всего шума вокруг, — сказала Носкова на пресс-конференции.
Чумовой финал «Уимблдона»! Носкову прокрутило от свободы к тоске и к титулу.
Чешки захватили «Уимблдон». Откуда в крошечной стране столько топ-теннисистов?
Что нужно знать о Линде Носковой — чемпионке «Уимблдона»?