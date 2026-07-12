Носкова о победе на «Уимблдоне» после провала на «Ролан Гаррос»: «С моей игрой никогда не знаешь, чего ожидать»

— Я и сама не знаю, как это получилось. Просто старалась воспроизвести те ощущения, которые были у меня в предыдущих матчах. До этого турнира я практически не нервничала перед выходом на корт, поэтому придерживалась всех своих привычных ритуалов и делала все так же, как раньше.