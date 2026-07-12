Носкова о победе на «Уимблдоне» после провала на «Ролан Гаррос»: «С моей игрой никогда не знаешь, чего ожидать»

В Париже она вылетела в первом круге, а в Лондоне взяла первый «Большой шлем» в карьере.
— Что говорит о вас то, что после неудачного «Ролан Гаррос», который вы называли катастрофой, вы смогли так провести последние недели?
— Для меня это очень много значит. Это доказывает, что если я сосредоточена на себе, получаю удовольствие от игры, верю, что могу побеждать, сохраняю спокойствие и думаю только о следующем розыгрыше, то способна выиграть такой турнир.
Честно говоря, с моей игрой никогда не знаешь, чего ожидать. Но на протяжении этих двух недель и еще нескольких недель до этого я чувствовала себя на корте очень хорошо. И это в итоге принесло результат.
— В первом сете вы выглядели так, словно уже много лет играете финалы «Большого шлема». Даже Каролина сказала, что не понимает, как вам это удалось. Как вы сами это объясните?
— Я и сама не знаю, как это получилось. Просто старалась воспроизвести те ощущения, которые были у меня в предыдущих матчах. До этого турнира я практически не нервничала перед выходом на корт, поэтому придерживалась всех своих привычных ритуалов и делала все так же, как раньше.
Но сегодня все было совсем иначе. Я уже играла в финалах, и могу сказать: финал остается финалом, какого бы турнира он ни был. Давление всегда присутствует. Ты стараешься сохранять спокойствие и делать вид, что ничего особенного не происходит, но глубоко внутри понимаешь, насколько это важно.
Почти 99% матча все шло именно так, как я хотела. Но в ключевые моменты я немного зажалась, и именно поэтому дело дошло до третьего сета. А он, наверное, стал самым важным сетом в моей жизни (смеется), — сказала Носкова на пресс-конференции.
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