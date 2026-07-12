Носкова о трехсетовике с Муховой: «Было бы лучше, если бы я выиграла в двух сетах и избавила от стресса зрителей и команду»

Во втором сете она упустила пять матчболов.
— Некоторые говорят, что играть против близкой подруги в таком важном матче сложнее, другие — наоборот, что проще, потому что хорошо знаешь человека. Как было для вас? И что вы почувствовали, увидев Каролину после поражения? Наверняка вы ей сочувствовали.
— Для меня играть против подруги всегда непросто. За время выступлений в туре я подружилась с несколькими теннисистками, и каждый раз, когда приходится играть друг против друга, это нелегко.
Но в этот раз я решила держать дистанцию. Перед матчем мы просто помахали друг другу и поздоровались — и все. Думаю, это очень помогло мне сохранять концентрацию почти на протяжении всего матча.
При этом я прекрасно знаю игру Каролины. Она очень неудобная соперница на любом покрытии, поэтому мне нужно было постоянно оставаться сосредоточенной.
Не думаю, что тот факт, что мы дружим — а я надеюсь, мы по-прежнему дружим (улыбается) — как-то помог мне или повлиял на матч.
— Наверное, вы предпочли бы выиграть со счетом 6:2, 6:2. Но, может быть, победа, добытая в такой борьбе, приносит еще больше удовлетворения?
— Не знаю. Наверное, если бы я избавила зрителей, свою команду и себя от всего этого стресса и нервных моментов, было бы лучше.
Но победить именно так, пройти через все эти взлеты и падения, по-настоящему вырвать победу — это тоже очень многое значит. При этом после такого матча мне еще многому предстоит научиться.
— Вы рассказывали, что тренер советовал вам в тяжелые моменты брать небольшую паузу и оставаться наедине с собой. Насколько заранее вы продумывали подобные ситуации? Конечно, невозможно подготовиться к тому, что не реализуешь пять матчболов в финале, но вы вообще часто думаете о том, как заново собраться?
— Нет, такой сценарий — когда ведешь, имеешь четыре или пять матчболов, а потом приходится начинать сет практически заново — мы точно не обсуждали. Думаю, к такому вообще невозможно подготовиться.
В тот момент на корте были только я и мои мысли. Я говорила себе: «Если проиграешь — это будет твое поражение. Если выиграешь — это будет твоя победа».
Во время этих матчболов у меня в голове было очень много мыслей. Я думала: «Вот он, этот момент. Просто верни мяч в корт — и все будет хорошо». Но Каролина — такой боец, что против нее никогда нельзя чувствовать себя победителем раньше времени.
Мой тренер помог мне не только разговором накануне финала. За те шесть-семь лет, что мы работаем вместе, я всегда чувствовала поддержку своей команды. Думаю, именно все это вместе и помогло мне справиться в такой ситуации, — сказала Носкова на пресс-конференции.
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