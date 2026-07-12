Носкова о трехсетовике с Муховой: «Было бы лучше, если бы я выиграла в двух сетах и избавила от стресса зрителей и команду»

Во время этих матчболов у меня в голове было очень много мыслей. Я думала: «Вот он, этот момент. Просто верни мяч в корт — и все будет хорошо». Но Каролина — такой боец, что против нее никогда нельзя чувствовать себя победителем раньше времени.