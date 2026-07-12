Сын легенды тенниса проиграл финал юниорского Уимблдона

17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт проиграл американцу Джордану Ли в финале Уимблдона среди юниоров. Турнир «Большого шлема» с общим призовым фондом почти $85 млн проходит в Лондоне.
В финале Хьюитт уступил со счетом 6:4, 4:6, 5:7. По ходу решающего сета австралиец вел со счетом 3:1 и 4:2.
Круз Хьюитт — сын бывшей первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, чемпиона US Open (2001), Уимблдона (2002) и финалиста Australian Open (2005), выигравшего 30 трофеев на уровне ATP.
Хьюитт-младший перед Уимблдоном занимал 606-е место в мировом рейтинге, он пока играет на турнирах ITF и «Челленджерах». Он дважды проиграл на старте квалификации Australian Open (2025, 2026 годы).
16-летний Ли занимал 1768-е место в мировом рейтинге. Для него это первый юниорский турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В ноябре 2025-го Ли стал всего вторым игроком 2010 года рождения, набравшим первое очко на уровне ATP (на турнире в американском Орландо).
Юниорский Уимблдон среди девушек выиграла российская теннисистка Анна Пушкарева.