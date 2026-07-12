Сын легенды тенниса проиграл финал юниорского Уимблдона

16-летний Ли занимал 1768-е место в мировом рейтинге. Для него это первый юниорский турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В ноябре 2025-го Ли стал всего вторым игроком 2010 года рождения, набравшим первое очко на уровне ATP (на турнире в американском Орландо).