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Сын легенды тенниса проиграл финал юниорского Уимблдона

В финале Круз Хьюитт, сын бывшей первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, встречался с американцем Джорданом Ли и проиграл в трех сетах. Хьюитт-старший в 2002-м выиграл Уимблдон в одиночном разряде.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт проиграл американцу Джордану Ли в финале Уимблдона среди юниоров. Турнир «Большого шлема» с общим призовым фондом почти $85 млн проходит в Лондоне.

В финале Хьюитт уступил со счетом 6:4, 4:6, 5:7. По ходу решающего сета австралиец вел со счетом 3:1 и 4:2.

Круз Хьюитт — сын бывшей первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, чемпиона US Open (2001), Уимблдона (2002) и финалиста Australian Open (2005), выигравшего 30 трофеев на уровне ATP.

Хьюитт-младший перед Уимблдоном занимал 606-е место в мировом рейтинге, он пока играет на турнирах ITF и «Челленджерах». Он дважды проиграл на старте квалификации Australian Open (2025, 2026 годы).

16-летний Ли занимал 1768-е место в мировом рейтинге. Для него это первый юниорский турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В ноябре 2025-го Ли стал всего вторым игроком 2010 года рождения, набравшим первое очко на уровне ATP (на турнире в американском Орландо).

Юниорский Уимблдон среди девушек выиграла российская теннисистка Анна Пушкарева.