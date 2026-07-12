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Шарапова пришла на матч Синнера и Зверева на «Уимблдоне»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова посетила финал мужского «Уимблдона».

Все о звездах российского тенниса

За титул на Центральном корте борются Янник Синнер и Александр Зверев.

Вчера россиянка пришла на женский финал.

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Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
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