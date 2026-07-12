Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер обыграл Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона

Итальянский теннисист выиграл финальный матч в четырех сетах со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале 24-летний Синнер обыграл представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Счет в личных встречах теперь 11 — 4, итальянец выиграл последние десять матчей. Последний раз Зверев обыгрывал Синнера еще в 2023 году на US Open.

Синнер второй раз в карьере и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона. В прошлом году он победил в решающем матче испанца Карлоса Алькараса. Из турниров «Большого шлема» итальянец также побеждал на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

Всего в активе первой ракетки мира теперь пять побед на турнирах «Большого шлема» и 29 титулов под эгидой ATP.

Синнер одержал свою сотую победу на турнирах «Большого шлема». В Открытой эре только трое игроков добивались 100 побед на турнирах «Большого шлема» именно в финале: Энди Маррей на US Open-2012, Ига Свёнтек на Уимблдоне-2025 и Арина Соболенко на US Open-2025.

Зверев на Уимблдоне впервые прошел дальше четвертого круга. На его счету 25 титулов ATP, в этом сезоне он выиграл свой первый в карьере турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Общий призовой фонд турнира составляет £64,2 млн.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше