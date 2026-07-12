Синнер обыграл Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона

Синнер второй раз в карьере и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона. В прошлом году он победил в решающем матче испанца Карлоса Алькараса. Из турниров «Большого шлема» итальянец также побеждал на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).