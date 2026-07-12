Синнер обыграл Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В финале 24-летний Синнер обыграл представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира, со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Счет в личных встречах теперь 11 — 4, итальянец выиграл последние десять матчей. Последний раз Зверев обыгрывал Синнера еще в 2023 году на US Open.
Синнер второй раз в карьере и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона. В прошлом году он победил в решающем матче испанца Карлоса Алькараса. Из турниров «Большого шлема» итальянец также побеждал на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).
Всего в активе первой ракетки мира теперь пять побед на турнирах «Большого шлема» и 29 титулов под эгидой ATP.
Синнер одержал свою сотую победу на турнирах «Большого шлема». В Открытой эре только трое игроков добивались 100 побед на турнирах «Большого шлема» именно в финале: Энди Маррей на US Open-2012, Ига Свёнтек на Уимблдоне-2025 и Арина Соболенко на US Open-2025.
Зверев на Уимблдоне впервые прошел дальше четвертого круга. На его счету 25 титулов ATP, в этом сезоне он выиграл свой первый в карьере турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».
Общий призовой фонд турнира составляет £64,2 млн.