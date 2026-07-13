Сотая победа и пятый «Шлем». Синнер защитил титул на Уимблдоне

Немец не стал сдерживать эмоции, показав насколько для него была важна эта партия. Этот локальный успех придал еще больше сил Звереву, который гораздо увереннее забирал свою подачу, но Синнер тоже действовал почти безошибочно. Во втором сете никто из теннисистов не добрался до брейк-пойнтов, поэтому его судьба также решалась на тай-брейке. И на нем Синнер сразу же показал, почему именно он является лучшим теннисистом тура последних лет. Итальянец вытаскивал буквально каждый мяч и выиграл четыре стартовых розыгрыша, вскоре закрыв партию. Это был какой-то запредельный уровень тенниса.