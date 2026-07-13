Сотая победа и пятый «Шлем». Синнер защитил титул на Уимблдоне

Янник Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона и выиграл пятый трофей на турнирах «Большого шлема» (и 30-й в карьере на уровне ATP). В финале 24-летний итальянец в четырех сетах обыграл Александра Зверева. Матч получился упорным, теннисисты провели на корте почти четыре часа,
Прерванная серия
Для 24-летнего Синнера предстоящий финал Уимблдона стал вторым подряд, в прошлом году он обыграл Карлос Алькараса (испанец пропускает второй ТБШ подряд). В последний раз в статусе лидера рейтинга такое удавалось испанцу Рафаэлю Надалю в 2010 и 2011 годах. Самое сложное испытание Янник испытал в первом круге, когда отыгрался с 1:2 у Миомира Кецмановича. После этого итальянец не проиграл ни одного сета, переиграв Нуну Боржеша, Дженсона Бруксби, Синтаро Мотидзуку, Яна-Леннарда Штруффа и Новака Джоковича. В этих пяти матчах он выиграл четыре тай-брейка подряд.
29-летний Зверев впервые в карьере вышел в финал Уимблдона, ранее его лучшим результатом был четвертый круг.
На старте турнира он также в пяти сетах прошел талантливого бельгийца Александра Блокса. В решающем сете дело дошло до тай-брейка. Во втором круге немец победил Валентена Ройе, а далее прошел Маркоса Гирона, Иржи Легечку, Тэйлора Фритца и главное открытие этого турнира — Артура Фери. Зверев в этих пяти матчах проиграл всего сет — Легечке. Для немца — это второй финал ТБШ подряд после победы на «Ролан Гаррос».
«В чем секрет такой стабильности в последнее время? Думаю, есть два момента. Во-первых, после первого титула на “Шлеме” появляется уверенность, что можешь повторить успех. Появляется ощущение, что можешь сделать это снова. И второй момент — я действительно много работал над своей игрой и чувствую, что стал лучше. Иногда в спорте все очень просто — если улучшаешь форхенд, бэкхенд, подачу, прием, то начинаешь выигрывать больше матчей».
Между собой Янник и Александр провели 14 матчей: 10 побед одержал Синнер, четыре — на счету Зверева. Причем последние девять матчей выиграл итальянец, немец в этих играх взял лишь два сета (и проиграл 14 подряд). Зверев смог улучшить эту статистику уже в первой партии финала Уимблдона. Парни уверенно брали свои подачи (всего один брейк-пойнт на двоих у итальянца) и добрались до тай-брейка. На нем Саша заработал сетбол на приеме, но Янник тут же отыгрался роскошным дропшотом (6:6). Затем уже Зверев отыграл сетбол эйсом, а решающее очко выиграл красивым форхендом по линии.
Уже 14-й
Немец не стал сдерживать эмоции, показав насколько для него была важна эта партия. Этот локальный успех придал еще больше сил Звереву, который гораздо увереннее забирал свою подачу, но Синнер тоже действовал почти безошибочно. Во втором сете никто из теннисистов не добрался до брейк-пойнтов, поэтому его судьба также решалась на тай-брейке. И на нем Синнер сразу же показал, почему именно он является лучшим теннисистом тура последних лет. Итальянец вытаскивал буквально каждый мяч и выиграл четыре стартовых розыгрыша, вскоре закрыв партию. Это был какой-то запредельный уровень тенниса.
В третьем сете у Зверева наступил спад, но первая подача до какого-то момента держала его на плаву. Однако Синнер сделал первый брейк в матче в затяжном восьмом гейме (5:3), а следом подал под ноль. После проигранной партии Александр взял туалетный перерыв, и это пошло ему на пользу.
Немец уверенно забрал стартовый гейм четвертого сета. Далее он продолжил эту тенденцию, а вот у Янника разладилась первая подача. Итальянцу было очень непросто в ряде геймов, но он выстоял (3:3), а затем провел очень крутой гейм на приеме. Серия укороченных, неудачный форхенд Зверева и очко в относительно длинном розыгрыше привели Синнера к брейк-пойнту. А затем и ко второму, который он выиграл после невынужденной ошибки оппонента.
Восьмой гейм Янник взял под ноль, и показалось, что судьба матча решена, но тут стоит отдать должное Звереву. Он продолжил сражаться и не позволил Синнеру легко выиграть матч. Подавая на партию, первая ракетка мира уступал 15:30. Итальянца подзажало, но он все-таки смог выиграть три розыгрыша подряд и стал всего десятым игроком в истории, кому удалось защитить титул на Уимблдоне. Ранее этого достижения добились Род Лейвер, Джон Ньюкомб, Бьорн Борг, Джон Макинрой, Борис Беккер, Пит Сампрас, Роджер Федерер, Новак Джокович и Карлос Алькарас.
По количеству «Шлемов» он сравнялся с Лэйвером и Ньюкомбом и теперь делит с ними 14-е место в истории по количеству титулов на ТБШ в Открытой эре. Также Синнер одержал сотую победу на кортах Лондона, Парижа, Мельбурна и Нью-Йорка. Он стал восьмым действующим игроком, которому удалось достичь этой отметки.
Зверев же 13 июля обойдет Алькараса и станет второй ракеткой мира.
Тимур Ганеев