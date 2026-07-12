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Алькарас поздравил Синнера с победой на «Уимблдоне»: «Наслаждайся этим моментом»

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с успешной защитой титула на «Уимблдоне».

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Источник: Спортс‘’

«Поздравляю Янника и его команду! ?? Наслаждайся этим моментом», — написал испанец в соцсети.

Алькарас уступил Синнеру в решающем матче британского «Шлема» в прошлому году — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

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