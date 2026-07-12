Кейхилл о продолжении работы в команде Синнера: «В конце года мы обсудим, что будет лучше для Янника»

— В этом году у нас нет никаких пари (смеется). Я буду с командой до конца 2026 года, а дальше посмотрим. В конце 2025-го я говорил, что закончу работу, но затем передумал. Давайте завершим этот год, а потом сядем всей командой и обсудим, что будет лучше для Янника", — сказал Кейхилл на пресс-конференции.