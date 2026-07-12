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Кейхилл о продолжении работы в команде Синнера: «В конце года мы обсудим, что будет лучше для Янника»

Даррен Кейхилл не знает, останется ли в команде Янника Синнера на следующий год.

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Источник: Спортс‘’

— Заключили ли вы сегодня какое-то пари с Янником? Хотели бы вы рассказать о своих планах на будущее?

— В этом году у нас нет никаких пари (смеется). Я буду с командой до конца 2026 года, а дальше посмотрим. В конце 2025-го я говорил, что закончу работу, но затем передумал. Давайте завершим этот год, а потом сядем всей командой и обсудим, что будет лучше для Янника", — сказал Кейхилл на пресс-конференции.

В прошлом году после победы на «Уимблдоне» итальянец рассказал о споре с тренером: «Перед финалом мы поспорили — если выиграю, то в конце года смогу решить, останется ли он в команде или нет. Так что теперь я буду решать!».

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