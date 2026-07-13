Янник Синнер: «Даже если бы я проиграл в финале, это все равно был бы отличный день»

Я просто хочу насладиться этим моментом. Сегодня был очень тяжелый день. Даже если бы я проиграл, это все равно был бы отличный день. Сыграть в финале «Большого шлема» — это особенная возможность. Конечно, если бы мне дали выбор, я бы выбрал именно такой результат. Но в финале всегда есть два игрока. Большой респект Саше. Он делает что-то невероятное. Его игра становится все лучше и лучше, — сказал Синнер на пресс-конференции.