Янник Синнер: «Даже если бы я проиграл в финале, это все равно был бы отличный день»

Ранее итальянец обыграл Александра Зверева в решающем матче — 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.
— После победы вы были очень эмоциональны. Эмоции после пятого титула на турнирах «Большого шлема» отличаются от тех, что были после первых четырех?
— Каждый титул «Большого шлема» уникален. У каждого турнира своя история и атмосфера. Для меня эта победа особенно важна, потому что после Парижа было тяжело — как и в прошлом году. Но перед «Уимблдоном» я постарался сделать все возможное, чтобы подойти к турниру в лучшей форме и иметь максимальные шансы на успех.
Мы с командой очень много работали — провели много дней в Монако, тренировались часами и многим жертвовали ради того, чтобы оказаться здесь. Поэтому это достижение имеет для меня огромное значение. Сегодня был невероятный день.
— Эта победа стала для вас смесью радости, восторга и облегчения?
— Честно говоря, не думаю, что почувствовал какое-то облегчение. Больше всего я рад тому, что каждый день делаю все возможное. Иногда на турнирах все складывается хорошо, иногда — нет, и ты ничего не можешь с этим поделать. Если ты не выигрываешь турнир «Большого шлема», это не значит, что потерпел неудачу.
Не так часто появляется возможность сыграть в финале «Большого шлема». Сейчас у меня пять титулов на «Шлемах» за всю карьеру, но в итоге это всего пять дней среди множества других.
Я просто хочу насладиться этим моментом. Сегодня был очень тяжелый день. Даже если бы я проиграл, это все равно был бы отличный день. Сыграть в финале «Большого шлема» — это особенная возможность. Конечно, если бы мне дали выбор, я бы выбрал именно такой результат. Но в финале всегда есть два игрока. Большой респект Саше. Он делает что-то невероятное. Его игра становится все лучше и лучше, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Важнейший «Шлем» для Синнера — робот даже дал эмоций.
Как же много денег выиграл Янник Синнер.