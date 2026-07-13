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«Легче не стало». Синнер — о трудностях в общении с королевской семьей

Янник Синнер рассказал об общении с королевской семьей после финала «Уимблдона».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Сегодня в Королевскую ложу пришли принц и принцесса Уэльские вместе с двумя старшими детьми — Джорджем и Шарлоттой. Принцесса Кэтрин вручила итальянцу трофей.

— В прошлом году после финала вы рассказывали, что растерялись и не знали, что сказать королевской семье. Было ли в этот раз легче? Можете рассказать, о чем вы поговорили? И удалось ли вам дать принцессе Шарлотте какой-нибудь совет, ведь она большая поклонница тенниса?

— Нет, легче не стало (смеется). Знаете, я очень их уважаю и всегда переживаю, потому что не хочу переходить какую-то грань. Но мне кажется, что по ним действительно видно, насколько они любят теннис.

Для нас, игроков, это особенное чувство — видеть, как они смотрят матчи, проводят на трибунах по четыре часа в жару. Это очень приятно.

Я спросил детей, продолжают ли они играть, и они сказали, что да. Они были очень рады. Мы немного поговорили, и мне это действительно понравилось. Очень приятно, что они тоже нашли время пообщаться со мной, — сказал Синнер на пресс-конференции.

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