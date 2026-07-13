«Легче не стало». Синнер — о трудностях в общении с королевской семьей

Сегодня в Королевскую ложу пришли принц и принцесса Уэльские вместе с двумя старшими детьми — Джорджем и Шарлоттой. Принцесса Кэтрин вручила итальянцу трофей.
— В прошлом году после финала вы рассказывали, что растерялись и не знали, что сказать королевской семье. Было ли в этот раз легче? Можете рассказать, о чем вы поговорили? И удалось ли вам дать принцессе Шарлотте какой-нибудь совет, ведь она большая поклонница тенниса?
— Нет, легче не стало (смеется). Знаете, я очень их уважаю и всегда переживаю, потому что не хочу переходить какую-то грань. Но мне кажется, что по ним действительно видно, насколько они любят теннис.
Для нас, игроков, это особенное чувство — видеть, как они смотрят матчи, проводят на трибунах по четыре часа в жару. Это очень приятно.
Я спросил детей, продолжают ли они играть, и они сказали, что да. Они были очень рады. Мы немного поговорили, и мне это действительно понравилось. Очень приятно, что они тоже нашли время пообщаться со мной, — сказал Синнер на пресс-конференции.
Синнер всего 10-м защитил «Уимблдон». Кого он повторил?
Важнейший «Шлем» для Синнера — робот даже дал эмоций.