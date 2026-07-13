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Зверев о падении в финале «Уимблдона»: «Я снова повредил колено — примерно так же, как два года назад»

Александр Зверев рассказал, как падение повлияло на его игру в финале «Уимблдона».

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В третьей партии при счете 3:3 (А-40) на подаче соперника немец поскользнулся у задней линии и упал на колено.

— Понимаю, что вы рассчитывали на другой результат. Но можете ли вы все же быть довольны уровнем игры, который показывали на протяжении всего турнира?

— Да, если сравнивать с прошлым годом, для меня это был совершенно другой турнир. Конечно, хотелось бы завершить его с трофеем, но сегодня Синнер оказался сильнее и заслужил победу.

— Показалось, что ваше падение в третьем сете стало переломным моментом. Насколько оно сказалось на вас физически?

— Я снова повредил колено — примерно так же, как два года назад. После этого мне стало немного сложнее отталкиваться при подаче, поэтому скорость подачи немного снизилась.

Но в остальном все было нормально. Я хорошо двигался у задней линии и уверенно чувствовал себя в розыгрышах. Проблемы были в основном именно на подаче.

— В первых двух сетах и вообще большую часть матча вы играли очень хорошо. Было ли ощущение, что вы близки к победе?

— Да, конечно. Не знаю, можно ли сказать, что я полностью контролировал матч, но мне казалось, что мы оба играли примерно на одном уровне — причем на очень высоком.

Первые два сета получились невероятно качественными с обеих сторон. В начале тай-брейка второго сета я допустил ошибку справа, и это немного изменило ход матча.

Но в целом уровень игры был очень высоким. Думаю, падение сказалось на мне в третьем сете, уровень игры немного снизился, но в четвертой партии я снова вернулся на прежний уровень. Затем я отдал подачу в неудачный момент. Но в целом считаю, что мы оба провели матч на очень высоком уровне, — сказал Зверев на пресс-конференции.

На «Уимблдоне»-2024 в матче с Кэмероном Норри Зверев поскользнулся и повредил колено. Тогда у него диагностировали отек кости и надрыв капсулы коленного сустава.

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