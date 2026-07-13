Зверев о падении в финале «Уимблдона»: «Я снова повредил колено — примерно так же, как два года назад»

Но в целом уровень игры был очень высоким. Думаю, падение сказалось на мне в третьем сете, уровень игры немного снизился, но в четвертой партии я снова вернулся на прежний уровень. Затем я отдал подачу в неудачный момент. Но в целом считаю, что мы оба провели матч на очень высоком уровне, — сказал Зверев на пресс-конференции.