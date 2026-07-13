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Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым

На сайте ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спорт-Экспресс

На сайте ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

Первое место в рейтинге сохраняет Янник Синнер. Ранее итальянец стал победителем Уимблдона-2026. Немец Александр Зверев, который уступил ему в финале, обошел Карлоса Алькараса и идет вторым. Испанец из-за травмы пропускает турниры с апреля.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который поднялся на одну позицию — с девятой на восьмую, обойдя Тэйлора Фритца.

Андрей Рублев выпал из топ-15 рейтинга, а Карен Хачанов — из топ-25. В первую сотню вернулся Роман Сафиуллин, который теперь занимает 96-е место.

Рейтинг ATP от 13 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 очков.

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8480.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8160.

4 (4). Феликс Оже-Аляссим (Канада) — 4740.

5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4110.

6 (5). Бен Шелтон (США) — 3770.

7 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3760.

8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3670.

9 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3460.

10 (7). Тэйлор Фритц (США) — 3365.

16 (13). Андрей Рублев — 2230…

26 (22). Карен Хачанов — 1780…

96 (132). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 678.

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