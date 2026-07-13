Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Зверев обошел Алькараса и стал вторым

На сайте ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.
Первое место в рейтинге сохраняет Янник Синнер. Ранее итальянец стал победителем Уимблдона-2026. Немец Александр Зверев, который уступил ему в финале, обошел Карлоса Алькараса и идет вторым. Испанец из-за травмы пропускает турниры с апреля.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который поднялся на одну позицию — с девятой на восьмую, обойдя Тэйлора Фритца.
Андрей Рублев выпал из топ-15 рейтинга, а Карен Хачанов — из топ-25. В первую сотню вернулся Роман Сафиуллин, который теперь занимает 96-е место.
Рейтинг ATP от 13 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 очков.
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8480.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8160.
4 (4). Феликс Оже-Аляссим (Канада) — 4740.
5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4110.
6 (5). Бен Шелтон (США) — 3770.
7 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3760.
8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3670.
9 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3460.
10 (7). Тэйлор Фритц (США) — 3365.
16 (13). Андрей Рублев — 2230…
26 (22). Карен Хачанов — 1780…
96 (132). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 678.