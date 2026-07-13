Синнер и Носкова станцевали на балу чемпионов «Уимблдона»

На мероприятии победители турнира в одиночном разряде Янник Синнер и Линда Носкова исполнили традиционный танец.
Чумовой финал «Уимблдона»! Носкову прокрутило от свободы к тоске и к титулу.
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Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше