«Ломать ракетку надо с душой». Философия самого яркого теннисиста современности Бублика

Сложно найти теннисиста более яркого, чем Александр Бублик. Даже далекие от спорта люди хотя бы раз натыкались на нарезки с его матчей с эмоциональными высказываниями, необычными поступками и креативными игровыми решениями.
В этом году Бублик еще и добрался до топ-10 мирового рейтинга — невероятное достижение для игрока, который с 2016 года представляет Казахстан.
12 июля в Москве звездный спортсмен посетил теннисный турнир для состоятельных клиентов Т-Банка «Кубок T-Private», где сыграл со всеми желающими, а также ответил на вопросы гостей мероприятия. Бублик искренне делился своей жизненной и игровой философией. А она у него весьма необычная.
Александра спросили, как он попал в теннис. Учитывая, что его отец — тренер, все было решено заранее.
«У меня все просто было — в три года дали ракетку, поставили на корт, сказали: “Играй”. И дальше я играл, у меня получалось. Я сейчас общаюсь с детьми, с юниорами, они все говорят: “Моя цель — какой-то номер в рейтинге, выиграть какой-то турнир”. Я их спрашиваю: “Ты в теннис играть умеешь?”. Отвечают: “Ну, я такой-то в рейтинге”. Причем тут рейтинг? У меня всегда такой совет: “Просто играй в корт, делай правильные вещи и, дай бог, заиграешь”. Потому что я сам никогда не думал ни о каких рейтингах, у меня не было этого в голове, я просто играл, потому что надо было. А потом стало получаться, и мне понравилось».
При этом Бублик подчеркивает, что юные годы он прожил как обычный ребенок.
«Я никогда в жизни не убивался. У меня было прекрасное детство, мне не на что жаловаться. Я тренировался по два часика в день максимум. Только в 12−14 лет в академии с отцом проводил на корте чуточку больше времени. У меня было абсолютно нормальное детство. Понятно, что я был вынужден перестать ходить в школу, но до 9 класса все равно ее посещал. Я испытал все то, что люди испытывают в юности, в детстве. Играл в “казаки-разбойники”, ходил в компьютерные клубы, пил “кока-колу”, ну и… поигрывал в теннис.
Очень люблю жизнь, мне нравятся все ее аспекты. Конечно, в один момент, лет в 14−16 меня загоняли со спортом. Мне это не нравилось, я хотел гулять по Петербургу».
Позже Бублик прославится за счет своих эмоциональных высказываний на корте, которые зачастую содержат ненормативную лексику. Но сам спортсмен не считает, что часто срывается во время матчей.
«Я не так часто психую, просто это все попадает (в интернет, соцсети). Считаю, что на корте я срываюсь редко. Давайте так, сломанная ракетка — это не псих. Это нормальная реакция человека, который устал. Какие-то нехорошие слова — это уже психи».
На вопрос, сможет ли Бублик дать «мастер класс по ломанию ракеток», спортсмен ответил, что это должно идти «от души».
«У нас такое уже было. Один бренд хотел сделать челлендж. Я сломал на камеру несколько ракеток, но это было настолько неестественно, что мы решили это никуда не выкладывать. Потому что в этом не было души. В поломке ракетки должна быть душа».
Бублик признался, что чрезмерные эмоции мешают ему во время матчей.
«Понятное дело, что это мешает. Просто меня это не беспокоит абсолютно. Есть слово “фанат”, а есть слово “фанатик”. Так вот я не фанатик этого спорта. Я играю в удовольствие и потому что мне хорошо платят.
Задумывался о каком-то результате я, возможно, пару лет назад. Попробовал догнать кого-то из своих товарищей в титульной гонке, мне стало это чуточку интересней. Я быстро смог выполнить свои финансовые цели, а потом мне стал интересен результат. Но убиваться ради него я не буду. Поменять себя ради фантомного шанса когда-то где-то что-то выиграть? Мне это просто не по душе».
Не обошлось и без вопроса о том, кого Бублик считает лучшим теннисистом в истории. Казахстанский спортсмен назвал своего швейцарского коллегу.
«К сожалению, я не успел сыграть с Роджером (Федерером). Он уже заканчивал, когда я пришел. Для меня Роджер — величайший теннисист в истории. Я бы хотел с ним сыграть. Может, на выставочном турнире когда-нибудь получится».
Константин Лесик