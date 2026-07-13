«Ломать ракетку надо с душой». Философия самого яркого теннисиста современности Бублика

«У меня все просто было — в три года дали ракетку, поставили на корт, сказали: “Играй”. И дальше я играл, у меня получалось. Я сейчас общаюсь с детьми, с юниорами, они все говорят: “Моя цель — какой-то номер в рейтинге, выиграть какой-то турнир”. Я их спрашиваю: “Ты в теннис играть умеешь?”. Отвечают: “Ну, я такой-то в рейтинге”. Причем тут рейтинг? У меня всегда такой совет: “Просто играй в корт, делай правильные вещи и, дай бог, заиграешь”. Потому что я сам никогда не думал ни о каких рейтингах, у меня не было этого в голове, я просто играл, потому что надо было. А потом стало получаться, и мне понравилось».