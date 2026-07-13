Падел становится самым быстрорастущим видом спорта в мире. Что нужно знать

Что такое падел
Падел (от англ. paddle — «весло», «ракетка») — динамичная командная игра с ракеткой и мячом, сочетающая элементы большого тенниса, сквоша и настольного тенниса. Игра проходит в парном формате (2×2) на корте размером 20 на 10 м, окруженном стенами из стекла и металла. После отскока мяча от покрытия игрок может использовать отскок от стеклянных или металлических стен, если это допускают правила. Ракетки для падела — бесструнные, с отверстиями по всей площади, а счет ведется по теннисной системе.
Справка «Известий»
История падела началась в 1969 году в мексиканском городе Акапулько. Предприниматель Энрике Коркуэра из-за нехватки места для полноценного теннисного корта построил уменьшенную площадку со стеклянными стенами и адаптировал правила. Позже, в 1974 игру привезли в Испанию, где она обрела популярность среди элиты, а оттуда распространилась по всему миру.
Сегодня падел особенно популярен в Испании, Аргентине, Италии и Франции. В России популярность падела стала расти в 2010-х, а в 2019-м он официально получил статус вида спорта в стране, о чем тогда сообщила Федерация падела России в своем Telegram-канале.
Международные турниры 2026 года
Premier Padel 2026 — главный профессиональный тур, который в 2026 году включает более двух десятков турниров в 17 странах. Сезон стартовал 9 февраля с турнира Riyadh Season P1 в Саудовской Аравии. В календаре — дебютные турниры в Лондоне (Великобритания) и Претории (ЮАР), а также новый турнир в Валенсии. В 2026 году турнир в Кувейте повышен до категории Major, а в Претории — до P1. Финальный турнир сезона пройдет в Барселоне.
Чемпионат мира по паделу FIP 2026 пройдет в Дохе (Катар) с 2 по 7 ноября. Призовой фонд — €1,2 млн, что является рекордом в истории официальных соревнований по паделу.
Первый чемпионат мира среди университетов FISU прошел в Малаге (Испания) с 7 по 11 июля. Сборная Испании завоевала пять медалей.
Российские турниры 2026 года
Российский падел-тур (РПТ) — главная серия профессиональных соревнований в стране, которая состоит из шести этапов:
- РПТ-I «Огни Казани» (29 января — 1 февраля) — первый этап сезона.
- РПТ-II (26 февраля — 1 марта) — этап в Уфе.
- РПТ-III (23−26 апреля) — этап в Москве.
- РПТ-IV «Белые ночи» (25−28 июня) — этап в Санкт-Петербурге.
- РПТ-V (10−13 сентября).
- Итоговый турнир (10−13 декабря).
FONBET Кубок России 2026 прошел с 18 по 24 мая в Москве и стал рекордным по масштабу. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 36 регионов. Победители получили 2000 рейтинговых очков и статус кандидатов в сборную России. Кубок России стал первым турниром ФПР, где внедрили систему Star Point (решающее очко при счете «ровно»).
Межрегиональный командный турнир пройдет с 15 по 19 июля в Москве в клубе «Пари Падел 8 Марта». В турнире примут участие команды из разных регионов. К участию допускаются до 24 мужских и 24 женских команд. От каждого субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна команда в каждой категории, а регион-организатор имеет право выставить по две команды среди мужчин и женщин. Призовой фонд турнира составит 1,5 млн рублей.
Bandeja Amateur League (BAL) — новая всероссийская любительская лига. Соревнования проходят на клубном и региональном уровнях, лучшие игроки выходят в Финал года BAL в декабре. Призовой фонд финала — до 5 млн рублей.
Развитие падела в России
Падел в России переживает настоящий бум. За последние пять лет количество площадок выросло в 60 раз, а аудитория спорта превысила 100 тыс. человек. К началу 2026 года в стране функционирует почти 600 кортов, а число занимающихся паделом выросло в пять раз. Особенно показателен рост в разных типах городов: в городах с населением менее миллиона человек количество площадок выросло в девять раз, а в городах-миллионниках — в 3,7 раза.
Юг России становится одним из центров притяжения для падела. В Южном федеральном округе сегодня работают 35 клубов и более 90 кортов. Лидерами по развитию инфраструктуры являются Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области.