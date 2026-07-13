Падел становится самым быстрорастущим видом спорта в мире. Что нужно знать

Падел в России переживает настоящий бум. За последние пять лет количество площадок выросло в 60 раз, а аудитория спорта превысила 100 тыс. человек. К началу 2026 года в стране функционирует почти 600 кортов, а число занимающихся паделом выросло в пять раз. Особенно показателен рост в разных типах городов: в городах с населением менее миллиона человек количество площадок выросло в девять раз, а в городах-миллионниках — в 3,7 раза.