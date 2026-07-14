Навратилова раскритиковала Зверева за пассивность в финале «Уимблдона»: «Не стоило находиться так далеко за задней линией»

По словам 18-кратной чемпионки «Больших шлемов», ключевой момент случился в третьем сете, когда Синнер реализовал первый для себя брейк-пойнт в матче. В этом эпизоде он поскользнулся, но быстро поднялся и продолжил розыгрыш.