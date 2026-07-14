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Навратилова раскритиковала Зверева за пассивность в финале «Уимблдона»: «Не стоило находиться так далеко за задней линией»

Мартина Навратилова раскритиковала Александра Зверева за пассивность в финале «Уимблдона». Вчера немец уступил Яннику Синнеру — 7:6 (7), 6:7 (2), 3:6, 4:6.

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Источник: Спортс‘’

По словам 18-кратной чемпионки «Больших шлемов», ключевой момент случился в третьем сете, когда Синнер реализовал первый для себя брейк-пойнт в матче. В этом эпизоде он поскользнулся, но быстро поднялся и продолжил розыгрыш.

"Саше вообще не стоило находиться так далеко за задней линией. В такой ситуации ты уже начинаешь надеяться на удачу.

И я хочу сравнить этот момент с тем, как поскользнулся Зверев. Он немного ушибся, но смог продолжить игру.

Когда поскользнулся Синнер, он тут же поднялся и все равно выиграл очко. Думаю, это еще раз показывает, насколько у него потрясающее чувство равновесия.

Мне кажется, это во многом связано с горными лыжами. Во время катания ты постоянно должен сохранять баланс, удерживая центр тяжести над стопой.

Для такого высокого игрока у него просто невероятное чувство равновесия. Он очень подвижен", — сказала Навратилова в эфире Tennis Channel.

Важнейший «Шлем» для Синнера — робот даже дал эмоций.

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