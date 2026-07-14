Навратилова раскритиковала Зверева за пассивность в финале «Уимблдона»: «Не стоило находиться так далеко за задней линией»

По словам 18-кратной чемпионки «Больших шлемов», ключевой момент случился в третьем сете, когда Синнер реализовал первый для себя брейк-пойнт в матче. В этом эпизоде он поскользнулся, но быстро поднялся и продолжил розыгрыш.
"Саше вообще не стоило находиться так далеко за задней линией. В такой ситуации ты уже начинаешь надеяться на удачу.
И я хочу сравнить этот момент с тем, как поскользнулся Зверев. Он немного ушибся, но смог продолжить игру.
Когда поскользнулся Синнер, он тут же поднялся и все равно выиграл очко. Думаю, это еще раз показывает, насколько у него потрясающее чувство равновесия.
Мне кажется, это во многом связано с горными лыжами. Во время катания ты постоянно должен сохранять баланс, удерживая центр тяжести над стопой.
Для такого высокого игрока у него просто невероятное чувство равновесия. Он очень подвижен", — сказала Навратилова в эфире Tennis Channel.
Важнейший «Шлем» для Синнера — робот даже дал эмоций.
Синнер всего 10-м защитил «Уимблдон». Кого он повторил?
? Синнер — король «Уимблдона»! Взял титул второй год подряд.