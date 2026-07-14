Синнер и Мухова — лучшие на «Уимблдоне» по количеству виннерсов

На его счету 323 виннерса.
Также в топ-5 вошли:
Ян-Леннард Штруфф — 304;
Александр Зверев — 285;
Феликс Оже-Альяссим — 245;
Новак Джокович — 220.
У женщин лучшей по этому показателю стала Каролина Мухова, сделавшая 210 виннерсов.
Следом за ней:
Линда Носкова — 190;
Марта Костюк — 159;
Коко Гауфф — 148;
Наоми Осака — 133.
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