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Синнер и Мухова — лучшие на «Уимблдоне» по количеству виннерсов

Янник Синнер стал лучшим на «Уимблдоне»-2026 по количеству виннерсов.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

На его счету 323 виннерса.

Также в топ-5 вошли:

Ян-Леннард Штруфф — 304;

Феликс Оже-Альяссим — 245;

У женщин лучшей по этому показателю стала Каролина Мухова, сделавшая 210 виннерсов.

Следом за ней:

Линда Носкова — 190;

Марта Костюк — 159;

Наоми Осака — 133.

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