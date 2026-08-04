Теннисистка Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Торонто

Александровой 31 год, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.